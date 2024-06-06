В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой и трактором в Бобруйском районе.

Фото УВД Могилевского облисполкома4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным специалистов Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава, в результате ДТП из 17 пассажиров 13 человек обратились за помощью к прибывшим на места аварии специалистам скорой медицинской помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.