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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой и трактором в Бобруйском районе.

В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой и трактором в Бобруйском районе.

Фото УВД Могилевского облисполкома4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным специалистов Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава, в результате ДТП из 17 пассажиров 13 человек обратились за помощью к прибывшим на места аварии специалистам скорой медицинской помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.

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