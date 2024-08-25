MK.RU: Николай Басков сообщил о новой схеме обмана звезд «звонками из Кремля»

Певец Николай Басков едва не попался на удочку мошенников из-за ситуации в Курской области. В интервью с порталом News он рассказал, что недавно ему позвонили, представившись сотрудниками Кремля, и попросили перевести деньги для поддержки курян.
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