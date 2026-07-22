🚗 Дефицит бензина в России принёс пользу. В июне резко сократилось общее число нарушений ПДД на фоне проблем с топливом.
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🚗 Дефицит бензина в России принёс пользу. В июне резко сократилось общее число нарушений ПДД на фоне проблем с топливом.
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