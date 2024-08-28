«Дайте нам гражданство, и мы восстанем!»: Они готовы это реально сделать и говорят в открытую

Дмитрий Бакланов Вы мажоров-среднеазиатов с детьми мигрантов перепутали. Кто у него родители - дворник с техничкой у него родители. Ну или разнорабочий со стройки.

Aнатолий Райков Ни чего я Дима не перепутал.Я знаю и так,кто работает на стройке,а кто работает просто дворником.И думаешь все в Россию лезут кишлаками и аулами с благими намериями???