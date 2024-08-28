Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Дайте нам гражданство, и мы восстанем!»: Они готовы это реально сделать и говорят в открытую

Avia.pro - СМИ В наши дни, когда шутки о мигрантах в России приобретают совершенно новые оттенки, становится сложно понять, где заканчивается юмор и начинается настоящая тревога.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Вы мажоров-среднеазиатов с детьми мигрантов перепутали. Кто у него родители - дворник с техничкой у него родители. Ну или разнорабочий со стройки.
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2 час.
Aнатолий Райков
Ни чего я Дима не перепутал.Я знаю и так,кто работает на стройке,а кто работает просто дворником.И думаешь все в Россию лезут кишлаками и аулами с благими намериями???
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Так это сын дворника тебя спрашивал - &quot;А ты знаешь, кто у меня родители?&quot; Или сынок владельца рынка?
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1 час.

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