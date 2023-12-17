В Израиле одобрили переговоры главы «Моссад» по заложникам

По данным 12-й канала израильского телевидения, власти Израиля одобрили начало переговоров между Египтом, Катаром и руководителем «Моссад» Давида Барнеа по освобождению пленных, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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