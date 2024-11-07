В Рязанской области ООО «Транссеверлес» оштрафована на 200 тысяч

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку в отношении ООО «Транссеверлес», владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 201 га в Шацком районе Рязанской области.
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