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Политолог Ордуханян: Трамп не станет менять политику США до инаугурации

Политолог Ордуханян: Трамп не станет менять политику США до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден не станут делать каких-либо резких движений в период перехода власти, о чём в беседе с RT рассказал американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

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