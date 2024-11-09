Политолог Ордуханян: Трамп не станет менять политику США до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден не станут делать каких-либо резких движений в период перехода власти, о чём в беседе с RT рассказал американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.
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