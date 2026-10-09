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Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил пепел на высоту четырех километров

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил пепел на высоту четырех километров

На Филиппинах произошло пятиминутное извержение вулкана Тааль, после которого власти начали эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов.

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