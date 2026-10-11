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Профессор Галлямова: тренд на Sephora kids потенциально опасен для здоровья

Профессор Галлямова: тренд на Sephora kids потенциально опасен для здоровья

 © Yuliya D'yakova/Shutterstock/FOTODOM Когда мы слышим словосочетания «семиступенчатый антиэйдж-уход» и «полный модельный макияж», мы представляем взрослую женщину, лет 35.

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