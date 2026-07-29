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Царьград

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Следком раскрыл схему вербовки подростков в террористы через чат знакомств

Следком раскрыл схему вербовки подростков в террористы через чат знакомств

Как бот "Дайвинчик"* стал инструментом для вербовки несовершеннолетних украинскими спецслужбами.Следком возбудил серию уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в диверсионную и террористическую деятельность.

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