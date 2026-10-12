Гонки, дружба и мемы: фильм «Битва моторов» с Борисовым и Янковским возглавил прокат, собрав 283 млн рублей

Фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав с 8 по 11 октября 283,3 млн рублей.
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