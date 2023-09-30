Марк Уильямс нокаутировал Хоссейна Вафаей в полуфинале British Open 2023

Марк Уильямс шокировал Хоссейна Вафаей, обыграв его в полуфинале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 Марк Уильямс вышел в 40-й рейтинговый финал в своей блестящей карьере, победив иранца Хоссейна Вафаей со счетом 6-3 в полуфинале турнира British Open 2023 в Челтнеме (видео).