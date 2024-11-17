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Медведев высказался о массированном ударе по территории Украины

Медведев высказался о массированном ударе по территории Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, какая судьба будет у инвестиций США в Украину. В своем Telegram-канале политик связал их судьбу с масштабным ударом российской армии по объектам на Украине минувшей ночью.

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