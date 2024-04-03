Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Ногинское» в поселке Обухово задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.