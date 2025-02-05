Политика как он...
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Политика как она есть

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Участвовавший в чеченской кампании российский боец СВО сравнил два конфликта

Участвовавший в чеченской кампании российский боец СВО сравнил два конфликта

Чеченская кампания не может быть сравнима со специальной военной операцией (СВО). Так военные действия прошлого и настоящего оценил участвовавший в обоих конфликтах боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кочевник, его сравнение приводит портал «Северный край».

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