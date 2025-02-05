Участвовавший в чеченской кампании российский боец СВО сравнил два конфликта

Политика как она есть

Чеченская кампания не может быть сравнима со специальной военной операцией (СВО). Так военные действия прошлого и настоящего оценил участвовавший в обоих конфликтах боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кочевник, его сравнение приводит портал «Северный край».