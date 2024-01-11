Набежала толпа! Очевидец раскрыл, как Тэхена из BTS разоблачили на Красной площади Москвы

Тэхен (Taehyung) из BTS служит в армии, но у анонимных источников есть совершенно другая информация! Уже несколько дней интернет «гудит» от слухов о том, что ТэТэ побывал на Красной площади Москвы в самый праздничный день в году.
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