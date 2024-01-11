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Popcaketv

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

Набежала толпа! Очевидец раскрыл, как Тэхена из BTS разоблачили на Красной площади Москвы

Набежала толпа! Очевидец раскрыл, как Тэхена из BTS разоблачили на Красной площади Москвы

Тэхен (Taehyung) из BTS служит в армии, но у анонимных источников есть совершенно другая информация! Уже несколько дней интернет «гудит» от слухов о том, что ТэТэ побывал на Красной площади Москвы в самый праздничный день в году.

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