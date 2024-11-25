Экологический день семьи прошел в экоцентре «Яуза»

В экоцентре «Яуза» прошел семейный экологический праздник. Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, он стал реализацией идеи, предложенной жителем в рамках тематического проекта на платформе «Город идей».
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