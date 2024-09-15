Джонс встретился с Перейрой на арене «Сфера», где проходит UFC 306

Бойцы сфотографировались на арене «Сфера» во время турнира UFC 306. Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич подерутся 17 ноября на UFC 309 Уайт заявил, что не будет делать бой между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.
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