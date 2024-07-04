4-8 июля — День семьи, любви и верности на ВДНХ

фото: vdnh.ru В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, на ВДНХ для москвичей и гостей столицы подготовили тематические экскурсии в Центре «Космонавтика и авиация» и Музее славянской письменности «Слово», спектакль в павильоне «Рабочий и колхозница», программу в Музее кино и многое другое.