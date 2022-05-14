Черчесов о «Ференцвароше»: «Приложим все силы, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о новых задачах клуба. — Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство? — Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю.