Гриб-зомби из Ирландии: как новый паразит превращает пауков в живых мертвецов Ирина ВальковаВ одной из заброшенных пещер Северной Ирландии обнаружен новый вид паразитического гриба, способного управлять поведением пауков, превращая их в своеобразных «зомби».
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