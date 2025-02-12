Гриб-зомби из Ирландии: как новый паразит превращает пауков в живых мертвецов Ирина ВальковаВ одной из заброшенных пещер Северной Ирландии обнаружен новый вид паразитического гриба, способного управлять поведением пауков, превращая их в своеобразных «зомби».