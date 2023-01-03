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Горбунов и Лапин подрались в матче минского «Динамо» с «Амуром»

Хоккеисты минского «Динамо» и «Амура» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На 58-й минуте игры произошла потасовка между форвардом хабаровского клуба Сергеем Лапиным и нападающим минской команды Романом Горбуновым.

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