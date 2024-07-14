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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о независимости КХЛ: «Это может привести к разрушению всего отечественного хоккея. ИИХФ автоматически не допустит игроков лиги к ЧМ и Олимпиадам»

– Внимательно следил за теми, на мой взгляд, драматическими событиями, которые произошли в российском хоккее.

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