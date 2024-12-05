"Подлет-К1" (48Я6-К1) - мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов.
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"Подлет-К1" (48Я6-К1) - мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов.
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