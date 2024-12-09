Московский дворник скатился с горки и не выжил. Опубликовано видео произошедшего

Фото: Mash Новости дня за сегодня сообщают о том, что в московском жилом комплексе «Испанские кварталы», расположенном в районе Коммунарка, произошла трагедия с дворником, который скатился с крутой горки на картонке и впоследствии скончался.
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