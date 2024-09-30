Путин: Россия делает всё для поддержки героев спецоперации

Президент Владимир Путин, поздравляя граждан в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметил, что страна делает всё, чтобы поддержать бойцов специальной военной операции.
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