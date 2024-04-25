МО рассказало о вынесшем из-под огня раненых сослуживцев лейтенанте Олейникове

Фельдшер гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона лейтенант Владимир Олейников в ходе спецоперации на руках вынес из-под огня своих сослуживцев и спас им жизнь, сообщает 26 апреля Министерство обороны РФ.
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