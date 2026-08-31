Миронов попросил ФАС проверить цены на хлеб

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу выяснить причины подорожания хлеба в России за год более чем на 10%, несмотря на снижение цен на зерно.
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