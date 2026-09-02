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Мировое обозрение

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Обыкновенный чёрный дрозд стал лучшим певцом благодаря голосу без шума и резких нот

Обыкновенный чёрный дрозд стал лучшим певцом благодаря голосу без шума и резких нот

Ученые из Тюбингенского университета выяснили, какое пение пернатых кажется человеку самым красивым, а какое — откровенно раздражает.

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