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ЕС обсудит новые санкции против России и ограничения на выдачу туристических виз

ЕС обсудит новые санкции против России и ограничения на выдачу туристических виз

Представители Евросоюза в ближайшие недели проведут серию встреч, на которых обсудят новые ограничения в отношении России.

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