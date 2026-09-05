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Аргументы и Факты

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Путин: Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии

Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии, чем прекращение атак на столицы. Об этом во время переговоров с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя призыв Киева к более широкому перемирию.

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