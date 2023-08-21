Загитова заявила, что ей приятно быть в статусе самой сексуальной фигуристки

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова, которая стала гостьей "Шоу Воли" на ТНТ, рассказала ведущему Павлу Воле, как относится к тому, что американское издание The Sun US признало ее самой сексуальной фигуристкой мира.