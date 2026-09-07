Первые удостоверения пешеходов: в Ржеве прошёл урок безопасности для первоклассников

В Ржеве первоклассников посвятили в пешеходы: автоинспекторы провели урок безопасности. В Ржевском муниципальном округе на базе МОУ СОШ № 7 прошло традиционное профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы» для учеников первого класса.