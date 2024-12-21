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«У Алсу снова все „врут“»: Собчак вступилась за Абрамова, которого певица обвинила в скандалах после развода

«У Алсу снова все „врут“»: Собчак вступилась за Абрамова, которого певица обвинила в скандалах после развода

Ксения Собчак публично заступилась за миллиардера, обвинив певицу во лжи. Она считает, что слухи о романе Абрамова с ее подругой правдивы, а Алсу пытается обелить имя близкого человека.

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