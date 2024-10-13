«Полководец с повязкой пирата»: тайны биографии Михаила Кутузова

Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов – один из самых известных и прославленных русских полководцев. Победив Наполеона и уничтожив его Великую армию, он отстоял независимость России и навсегда подорвал могущество «корсиканского чудовища».
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