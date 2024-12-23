Концерн "Калашников" разработал новый дрон-камикадзе с повышенной дальностью

Специалисты концерна «Калашников» разработали новый дрон-камикадзе «Куб-10Э». Его дальность и «боевое могущество» существенно превышают характеристики предыдущих моделей, сообщил гендиректор концерта Алан Лушников.
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