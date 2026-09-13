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Царьград

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Медики рекомендуют снизить влияние магнитных бурь на здоровье

Медики рекомендуют снизить влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты советуют, как снизить влияние магнитных бурь: соблюдать режим сна, пить больше воды, отказаться от алкоголя и жирной пищи, избегать стрессов.

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