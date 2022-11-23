smi.today

4 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    А этот самый Шурыгин, он кто? Эксперт? Какой эксперт, звание, крайняя должность в Армии(а может и вовсе не служил), ч...Шурыгин назвал тр...
  • Александр Денисов
    Опять что то пустое.Маски сорваны: Пу...
  • Лариса Фомичева
    Как же приятно осознавать, что в России наконец то обратили внимание на внутренние ресурсы, ничего нового, хорошо поз...Новгородский заво...

США разрешил поставки российский нефти в ряд стран ЕС

США разрешил поставки российский нефти в ряд стран ЕС

США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю, а также в Болгарию и Хорватию, такие разъяснения содержатся в генеральной лицензии американского Минфина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх