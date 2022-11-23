США разрешил поставки российский нефти в ряд стран ЕС

США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю, а также в Болгарию и Хорватию, такие разъяснения содержатся в генеральной лицензии американского Минфина.
США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю, а также в Болгарию и Хорватию, такие разъяснения содержатся в генеральной лицензии американского Минфина.
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