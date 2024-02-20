Кризис несистемщиков, Мюнхенская конференция, послание Путина: эксперты о главных политических интригах

Новый лидер несистемной оппозиции Юлия Навальная может столкнуться с препятствиями, так как в политике необходимы рациональные стратегии, а на одних эмоциях играть в долгую невозможно, отмечают политологи, авторы стрима ВЧК Алексей Чеснаков и Михаил Карягин.
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