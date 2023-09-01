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Лосано возвращается в ПСВ за 12 млн евро. Сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр

Лосано возвращается в ПСВ за 12 млн евро. Сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня вингер «Наполи» пройдет медосмотр в клубе из Эйндховена.

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