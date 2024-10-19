Киев захотел производить французское оружие на Украине

Киев надеется на локализацию производства французского оружия на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига в ходе переговоров с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чьи слова приводит Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
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