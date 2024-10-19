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Киев захотел производить французское оружие на Украине

Киев захотел производить французское оружие на Украине

Киев надеется на локализацию производства французского оружия на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига в ходе переговоров с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чьи слова приводит Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

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