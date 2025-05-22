Атомный флот, жилье и дефицит кадров: в ГД РФ обсудили развитие Арктики

В Государственной думе РФ прошел правительственный час, посвященный развитию Арктической зоны. Затронули ключевые вопросы - строительство атомных ледоколов и нового жилья, переселение из аварийного, добыча полезных ископаемых в этом регионе, туристическую отрасль и, конечно же, вопросы кадрового дефицита.