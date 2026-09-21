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Дерматолог: «Атопик дерматитны дәвалауның яңа ысулы - биологик терапия»

Балалар атопик дерматитының иң заманча дәвалау ысулы — биологик терапия. Бу хакта «Радио 1» Балалар сәламәтлеге фәнни-клиник үзәгенең табиб-дерматовенерологы Лариса Каменевага сылтама белән яза.

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