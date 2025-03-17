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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В АПЛ будут играть мячами Puma со следующего сезона. Они используются в Кубке английской лиги – их критиковал Артета

Премьер-лига объявила, что сделка с Puma вступит в силу этим летом – новый официальный мяч турнира будет представлен в США в июле.

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