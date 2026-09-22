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Царьград

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Александр Мясников опроверг связь усталости с давлением

Александр Мясников опроверг связь усталости с давлением

Врач и телеведущий Александр Мясников разоблачил миф о связи усталости и головной боли с артериальным давлением на канале «Россия 1».

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