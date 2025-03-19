Антироссийские санкции подрывают свободу мировой торговли -- президент РФ В. Путин

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировой торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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