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Китай

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Антироссийские санкции подрывают свободу мировой торговли -- президент РФ В. Путин

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировой торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

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