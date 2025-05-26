Космический аппарат «Вояждер 1» услышит вальс Штрауса

31 мая космический зонд «Вояджер-1» примет участие в уникальном музыкальном событии — Европейское космическое агентство направит на исследовательский аппарат, удаленный от Земли на расстоянии примерно 25 миллиардов километров, запись живого оркестрового исполнения знаменитого вальса Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае».
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