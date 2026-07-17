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ФАС разогнала тарифы: аэропорты Камчатки и Приамурья ждет многократное подорожание услуг

ФАС разогнала тарифы: аэропорты Камчатки и Приамурья ждет многократное подорожание услуг

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля, ФедералПресс. Федеральная антимонопольная служба официально закрепила обновленные предельные ставки для двух крупных дальневосточных аэропортов – в Петропавловске-Камчатском (Елизово) и Благовещенске (Игнатьево).

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