Kyodo предупредило о риске для предприятий Японии запрета импорта подержанных машин в РФ

Запрет Японии экспорта машин с пробегом в Россию может негативно сказаться на местных предприятиях, поэтому он может быть введен на косметику, одежду и шины, сообщило агентство Kyodo, комментируя информацию об обсуждении странами G7 вопроса о ограничении поставок в РФ почти всех товаров.
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