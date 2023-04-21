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Kyodo предупредило о риске для предприятий Японии запрета импорта подержанных машин в РФ

Kyodo предупредило о риске для предприятий Японии запрета импорта подержанных машин в РФ

Запрет Японии экспорта машин с пробегом в Россию может негативно сказаться на местных предприятиях, поэтому он может быть введен на косметику, одежду и шины, сообщило агентство Kyodo, комментируя информацию об обсуждении странами G7 вопроса о ограничении поставок в РФ почти всех товаров.

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