Lenovo показала шестилапую робособаку. Она победила в конкурсе iF Design 2024

Китайская компания Lenovo заняла первое место на престижном международном конкурсе дизайна iF Design 2024 с проектом шестилапого робопсаРоботизированную собаку Daystar Bot GS разработчики описывают как предназначенную для сбора информации в любых условиях.
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